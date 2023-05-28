Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Yürüyüşümüz sürüyor buradayız" dedi.ANKARA (İGFA) - İkinci tur seçimlerinin sonuçlanması ardından kameralar karşısına geçen Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim etmedim" diyerek, "Ben bir kardeşiniz, dostunuz, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Sizlerden ricam var: Kendiniz için, evlatlarınız için, emekliler için, demokrasi mücadelesi vermeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız" dedi.

https://youtu.be/fkyt7t5ju0I