Kılıçdaroğlu: YSK'ya güvenmiyoruz arkadaş!

Partisinin haftalık grup toplantısında seçimler konusu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana gündemindeydi. YSK'ya güvenlerinin kalmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Eğer YSK'ya güvenseydik sandık güvenliği için çalışmazdık" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki haftalık grup toplantısında konuştu. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), güvenmediklerini söyledi.

"YSK'ya güvenmediğimi Mısır'daki sağır sultan duydu. YSK'nin hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Sanki biz YSK'ye başvursak, YSK gelip hukuka, anayasaya uygun bir karar verecek. Eğer YSK'ye güvenseydik zaten biz sandık güvenliği için çalışmazdık. Biz YSK'ya güvenmiyoruz arkadaş bu kadar açık. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir, hakim denmez. Hala bunu öğrenemediniz mi, hala bunu bilmiyor musunuz?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında İsveç'teki Kur'an yakmak eylemiyle ilgili yorumlarda da bulundu.

https://youtu.be/OdiUDNOj8QI

Kutsal kitabımızı elçilik önünde yakılmasının amacının ne olduğu o kadar aşikar olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Resmi görmek için özel bir zekaya sahip olmak gerekmiyor. Üzülerek ifade edeyim, İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyretti durdu. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyoruz. Her inanca saygılıyız, inançlara saygı göstermek insan olmanın da bir gereğidir" dedi.

'YETER SÖZ MİLLETİNDİR'

Konuyu seçime de getiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 'Yeter söz milletindir diyor'. Kazanmak için bütün tuşlara basmış durumda" dedi.

"Bak Erdoğan bozuk saat bile günde 2 doğruyu gösterir" diyen Kılıçdaroğlu, "Yeterse senin saraylarına yeter, yeterse senin mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına yeter. Yeterse Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter. Yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter. Yeterse senin o kadınlara küfreten diline yeter. Evet yeter söz milletindir!" diye konuştu.