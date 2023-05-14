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Kılıçdaroğlu yeni paylaşımında YSK'yı uyardı
SİYASET 14.05.2023, 22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sandıklardan ayrılmayın" mesajı sonrasında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da yeni paylaşım geldi.ANKARA (İGFA) - Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 60'lar ile başlayan kurgunun şu anda yüzde 50'nin altına düştüğünü belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız" yorumunda bulundu.
https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1657825940553052161
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