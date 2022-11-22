Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Vizyonumuz hazır, 3 Aralık'ta açıklayacağız

SİYASET 22.11.2022, 16:41
Kılıçdaroğlu: Vizyonumuz hazır, 3 Aralık'ta açıklayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 3 Aralık’ta “yeni bir vizyon” açıklayacaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Birlikte çalışmak, konuşmak, düşünmek ve beraberlikten yana olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede barışın adresi, huzurun adresi biziz. Kavgayı değil, kucaklaşmayı savunan biziz. Helalleşmekten yana olan ve bunu dillendiren biziz. Biz 85 milyonu kucaklamak istiyoruz" dedi.

AK Parti ve MHP'ye oy veren vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, evlatlarınız için, Türkiye için değiştirmek zorunda olduklarını belirterek, CHP olarak Türkiye'yi yeniden inşa etmeyi, terörden uzak, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye olmasını istediklerini anlattı.

"Tonlarca uyuşturucu bu ülkeye nasıl giriyor?" diye sorduğu için kendisine kızıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronları ile fotoğraf çektirir mi Allah aşkına ya. Kızıyorlar, bağırıyorlar, hakaret ediyorlar. Biz doğruyu söylüyoruz. Tonlarca uyuşturucu gelecek, sokaktaki uyuşturucu satıcısı bunun ilk ayağıdır. Asıl beyleri yakalayacaksın? Onlar da terörist. Onlara da terörist muamelesi yapacaksınız, onları da hapse atacaksın, onlara da hiçbir indirim vermeyeceksin. Teröristten ne farkı var bunların? Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, uyuşturucu baronlarının, mafya liderlerinin hesaplaştığı bir ülkeye döndü." eleştirilerinde bulundu.

"Bu coğrafyada terörden en büyük acıları yaşayan Türkiye'dir" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağlıklı ve tutarlı politikalarla Türkiye'yi bu girdaptan çıkarmak, bunu kendi irademizle yapmak zorundayız. Terör bir insanlık suçudur. Bunu bütün dünyaya anlatmak zorundayız" dedi.

https://youtu.be/gYcPYnlOkxI

"KRİZİ BİTİRECEK VİZYONU AÇIKLAYACAĞIZ"

"Emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'ye de bu nedenle gittiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Vizyonumuz hazır, 3 Aralık'ta açıklayacağız. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan kurtaracağız. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın geliyor gelmekte olan" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ayrıca, İstanbul Kemerköy'de büyük bir yeşil alanın imara açıldığını, 16 milyon İstanbullu için bu karardan acilen vazgeçilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4