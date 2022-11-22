Kılıçdaroğlu: Vizyonumuz hazır, 3 Aralık'ta açıklayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 3 Aralık’ta “yeni bir vizyon” açıklayacaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Birlikte çalışmak, konuşmak, düşünmek ve beraberlikten yana olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede barışın adresi, huzurun adresi biziz. Kavgayı değil, kucaklaşmayı savunan biziz. Helalleşmekten yana olan ve bunu dillendiren biziz. Biz 85 milyonu kucaklamak istiyoruz" dedi.

AK Parti ve MHP'ye oy veren vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, evlatlarınız için, Türkiye için değiştirmek zorunda olduklarını belirterek, CHP olarak Türkiye'yi yeniden inşa etmeyi, terörden uzak, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye olmasını istediklerini anlattı.

"Tonlarca uyuşturucu bu ülkeye nasıl giriyor?" diye sorduğu için kendisine kızıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronları ile fotoğraf çektirir mi Allah aşkına ya. Kızıyorlar, bağırıyorlar, hakaret ediyorlar. Biz doğruyu söylüyoruz. Tonlarca uyuşturucu gelecek, sokaktaki uyuşturucu satıcısı bunun ilk ayağıdır. Asıl beyleri yakalayacaksın? Onlar da terörist. Onlara da terörist muamelesi yapacaksınız, onları da hapse atacaksın, onlara da hiçbir indirim vermeyeceksin. Teröristten ne farkı var bunların? Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, uyuşturucu baronlarının, mafya liderlerinin hesaplaştığı bir ülkeye döndü." eleştirilerinde bulundu.

"Bu coğrafyada terörden en büyük acıları yaşayan Türkiye'dir" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağlıklı ve tutarlı politikalarla Türkiye'yi bu girdaptan çıkarmak, bunu kendi irademizle yapmak zorundayız. Terör bir insanlık suçudur. Bunu bütün dünyaya anlatmak zorundayız" dedi.

https://youtu.be/gYcPYnlOkxI

"KRİZİ BİTİRECEK VİZYONU AÇIKLAYACAĞIZ"

"Emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'ye de bu nedenle gittiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Vizyonumuz hazır, 3 Aralık'ta açıklayacağız. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan kurtaracağız. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın geliyor gelmekte olan" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ayrıca, İstanbul Kemerköy'de büyük bir yeşil alanın imara açıldığını, 16 milyon İstanbullu için bu karardan acilen vazgeçilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.