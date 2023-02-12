Kılıçdaroğlu ve ekibinden Tellioğlu ailesine taziye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 büyükşehir belediye başkanı, Kahramanmaraş merkezli 2 depremle felaketi yaşayan bölgede vatandaşın acısına ortak olmaya devam ediyor.HATAY (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli iki depremle sarsılan Hatay’da, CHP Payas İlçe Başkanı İlter Tellioğlu da yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ile beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte ilçesindeki merhum Tellioğlu’nun Dörtyol ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

MUHTARIN YARDIM ÇIĞLIĞI

İlter Tellioğlu’nun acılı ailesini ziyaret eden heyet, İskenderun’da Numune Mahallesi Muhtarı Ethem Ayseki’nin yardım çığlığıyla karşılaştı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, acil olarak çadır, konteyner, soba ve yakacak sıkıntıları olduğunu dile Ayseki’ye, ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi.

Depreme, 15 tatil nedeniyle 2 çocuğuyla gittiği Malatya’da yakalandığını belirten merhum Tellioğlu’nun eşi Duygu Tellioğlu, göz yaşlarına boğuldu. Duygusal anların yaşandığı taziye ziyaretinde Kılıçdaroğlu, acılı aileye, “Allah sabır versin. Bütün Türkiye kan ağlıyor. Neye ihtiyacınız olursa, çekinmeden bize iletin. Biz, çok büyük ve güzel bir aileyiz. Acıları paylaşmak lazım” sözleriyle taziyelerini iletti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, CHP MYK toplantısını yapmak üzere, deprem felaketini bütün olumsuzluklarıyla yaşayan Hatay’a doğru yola çıktı.