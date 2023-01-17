Kılıçdaroğlu vasiyetini paylaştı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “Vasiyetim de burada dursun” diyerek sosyal medya hesabında paylaştı.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Vasiyetim de burada dursun” mesajıyla yayınladığı videoda, grupta yaptığı konuşmadan bir bölümü paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut iktidar döneminde çalındığını öne sürdüğü 418 milyar doların kendi iktidarında tahsil edileceğini iddia etti.

Söz konusu paranın vatandaşlardan çalınan para olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu parayı çalan Beşli Çeteler var. Beşli Çete dediğime bakmayın, bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce" dedi.

“Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu iktidar döneminde çalınan; çetelerin, mafya artıklarının çaldığı, uyuşturucu baronlarının çaldığı, 418 milyar dolar. Tahsil edeceğim rakam budur ve defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları, iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Önce benimle konuşmak ve anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca" diye konuştu.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1615375840929251331

“SİZİN ÖNÜNÜZDE DİZ ÇÖKÜP YAŞAMAKTANSA AYAKTA ÖLMEYİ TERCİH EDERİM”

Konuşmasına "Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar…" diyerek devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan, gelin görüşelim. Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp görebileceğiniz en büyük kâbus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez. Durduramazsınız. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerini parasıdır o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsis edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu" dedi.