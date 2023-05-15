Kılıçdaroğlu: Ümitsizliğe kapılmayın!

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Ahmet Yener'in seçimin ikinci tura kaldığını ilan etmesinden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - YSK'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını açıklamasından kısa bir süre önce Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından paylaşım yapıldı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, vatandaşlardan ümitsizliğe kapılmamalarını istedi.

"Ben dik duracağım" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1658087807334641666