Kılıçdaroğlu: TBMM sarayın ipoteği altındadır

Partisinin TBMM'deki grup toplantısına Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçi için saygı duruşunda bulunarak başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesinin yürürlüğünün durdurulması talebiyle bugün; daha sonra da yasanın tümünün iptali talebiyle Anayasa Mahkemesine gideceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden 41 kişi için saygı duruşunda bulunuldu.

Kılıçdaroğlu, grup toplantılarına her sefer espriyle, bir kucaklaşmayla, bir helalleşmeyle başlamak istediğini ancak üzüntülü bir gün olduğunu belirterek, "41 kardeşimizi toprağa verdik, 41 evde yangın var. Babasız kalan çocukları var. Her birimizin yüreğinde derin acılar var" dedi.

Vatandaşın, can ve mal güvenliğini sağlayan bir devlette iyi çalışacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gibi aklını saraya kiralamış olanların çoğunluğu oluşturduğu bir mecliste devlet böyle çalışmıyor. Müfettiş raporu var görmüyorsun, Sayıştay raporu var görmüyorsun. Soma faciasından sonra komisyon kuruldu. TBMM Araştırma Komisyonu'nun 111 önerisi var. Birisini bile yapmadılar. TBMM Başkanı'na herkesin huzurunda sesleniyorum: O araştırma komisyonları göstermelik mi? Göstermelik değilse 111 öneriden neden bugüne kadar biri dahi yapılmadı? Neden sormadın? Sen o koltukta niye oturuyorsun? Senin o koltukta oturmanın temel nedeni TBMM'nin itibarını, saygınlığını korumaktır."

Kılıçdaroğlu, TBMM'nin görevini tam anlamıyla yapamadığını savunarak, "TBMM, sarayın ipoteği altındadır. Allah nasip ederse bu ipoteği kaldıracağız. TBMM'nin iradesi halkın iradesi olacak." dedi.

"29. MADDEYİ ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞIYACAĞIZ"

Resmi Gazete'de yayımlanan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a da değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye bir taraftan bu tür acıları yaşarken "kimse doğruları yazmasın" diye "sansür yasasının" geçirildiğini iddia etti.

https://youtu.be/QRxNbXU2Hys

Bu konuda 6 aydır mücadele verdiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bazıları televizyonlara çıkıp 'CHP Mecliste ne yapıyor' diye soruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda demokrasinin bir numaralı aktörüdür. Herkesin bunu bilmesini istiyorum." açıklamasında bulundu. Sansüre karşı durduklarını, ancak eleştiriye açık olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, gazetecinin de özgürce ancak araştırarak, soruşturarak yazması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "sansür yasasının" AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini ifade ederek, "Bugün 29. maddeyi, yürürlüğü durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Arkasından da yasanın tümü için Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Bu kanun olsa da olmasa da Türkiye, otoriter bir yönetimle karşı karşıyadır." düşüncesini dile getirdi.