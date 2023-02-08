Kılıçdaroğlu 'siyaset üstü'nü reddetti! Erdoğan ile dayanışmama gerek yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinden paylaştığı videolu mesajında, felaketin sistematik rant siyasetinin sonucu olduğunu öne sürerek, "Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum" dedi.ANKARA (İGFA) - Hatay'dan videolu bir mesaj yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların halini yerinde gördüğünü ifade ederek, "Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur" dedi.

Kılıçdaroğlu, Hatay'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sosyal medya hesabından yayımladığı videolu paylaşımında, "Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN VE SARAYI İLE DAYANIŞMAMA GEREK YOK!"

İktidara seslenen Kılıçdaroğlu, "Covid sırasında çıkarttığınız bürokratik engelleri bu kez kabul etmeyeceğiz. Gerekli yardımları en çok ihtiyaç duyulan yerlere olabildiğince hızlı taşıyacağız. Saray'ın siyasetiyle de PR çalışmalarıyla da yalan dolan haberleriyle de artık ilgilenmiyoruz. Felaketin koordinasyonu için gerekli tedbir alınmamış. Belediyelere karşı siyasi bir tavır var. Devlet nasıl yönetilir bilmiyorlar. Vallahi de bilmiyorlar, billahi de bilmiyorlar. Başlıca sorumlusu varsa o da Erdoğan'dır. 20 yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. Onun için kendisiyle görüşmeyi de asla düşünmüyorum" diye konuştu.

CHP'Lİ BAŞKANLARA SESLENDİ: TUTUKLANMANIZ GEREKİRSE, TUTUKLANIN!

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarına sesleerek, "Kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Bürokratik engel mi koyuyorlar; yapın, dinlemeyin! Bu halka ekmek, battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekirse, tutuklanın. Ağız dalaşı, protokoller, bürokrasi bitti! Çünkü söz bitti, söz. Hem üzgünüz, hem öfkeliyiz! Benim Erdoğan ve sarayı ile dayanışmama gerek yoktur" dedi.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1623100338910769156