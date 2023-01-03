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Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş cinayeti görmezlikten gelinemez

SİYASET 03.01.2023, 18:38
Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş cinayeti görmezlikten gelinemez

Başkent'in göbeğinde gerçekleşen Sinan Ateş cinayetinin görmezlikten gelinemeyeceğini ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu davası ile ilgili 'kumpas' iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre görevini yapmayan hakim, savcıların yeri ve zamanı gelince hesabını vereceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2023 yılından toplumun beklentilerinin fazla olduğunu; parti olarak demokrasi, insan haklarına saygı ve düşünce özgürlüğü istediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin başkentinde gerçekleştirilen bir suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisi olduğunu belirterek, Akademisyen, milliyetçi, inançlı, Atatürkçü, iki kız çocuğu babası Ateş'in, Ankara'nın göbeğinde katletildiğine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ailesi talep etti diye, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz." dedi.

"BU CİNAYETİ GÖRMEZLİKTEN GELEMEZLER..."

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin namuslu polisleri görevlerini yapsınlar diye sesimizi çıkarmıyoruz" diyerek, "Bakınız Saray'dan tık yok, sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor, kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler, susarak bu işi geçiştiremezler. CHP olarak buna izin vermeyeceğiz. Aile, haksızlıklara karşı durmak istiyor. Adaleti savunan kişiler olarak bizler de adalet gerçekleşinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu olay aydınlanıncaya kadar da takipçisi olacağız. Eşine de söz verdim, babasına da söz verdim. Hiç kimse unutmasın; Bay Kemal kafasına bir şeyi koyduysa mutlaka çözecektir" diye konuştu.

YSK ÜZERİNDEN 'KUMPAS ÇEVRİLDİ' İDDİASI

Öte yandan Kılıçdaroğlu konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçimleri Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üzerinden bir kumpas çevrildiğini iddia etti.

YSK üyelerinin, aynı zarfın içine koyulan dört oydan üçünün "doğru", birinin "yanlış" olduğunu söylediklerini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Dünya tarihinde, yargı tarihinde görülmemiş bir şey. Ben bunlara, 'Yüksek Seçim Kurulu çetesi' dedim. Biri hariç. Bir namuslu yargıç, 'hayır böyle bir rezalet olmaz' dedi. Muhalefet şerhi koydu." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ikinci seçimde milletin haksızlığa tahammül edemediğini ve farkın yükseldiğini, daha sonra kumpaslar kurulduğunu öne sürdü.

Birinci kumpasa göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiğine dair iddianame hazırlandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, buradaki muhatabın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu, dosyaya bakan hakimin değiştirildiğini, Samsun'a "sürüldüğünü" iddia etti.

https://youtu.be/FV0m41CVB6M

Kılıçdaroğlu, bazı hukukçu milletvekillerinin Adalet Bakanlığına gideceklerine işaret ederek, "Samsun'a sürülen hakimin iddiaları konusunda soruşturma açılmasını istiyoruz. Eğer soruşturma açılmazsa Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Çünkü gerçekleri bilmeye sadece benim değil 85 milyonun hakkı var. Hakim hangi gerekçeyle sürüldü ve hakime kim söyledi; 'Biz istinafı da ayarladık, meraklanmayın. Orası da mahkum edecek' diye. Bir hakim iradesini saraya ipotek etmişse, saraydan talimat alarak karar veriyorsa ona hakim denmez." dedi.

Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre görevini yapmayan hakim, savcıların yeri ve zamanı gelince hesabını vereceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Ayarını bozduğunuz kantarın sizi de tartacağını asla unutmayacaksınız." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu ülkenin başkentinde bu suikast gerçekleşti. Genç bir babayı öldürdüler. Akademisyendi, milliyetçiydi, Atatürkçüydü. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti diye, susuyorlar. Çok şey biliyoruz, bu işten ne kadar pis kokular geldiğinin farkındayız. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Saray'dan tık yok. Saray'ın stepnesi ise en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime etmiyor. Bu cinayeti görmezden gelemezler, biz buna izin vermeyeceğiz."

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