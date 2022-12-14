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Kılıçdaroğlu: Sarayı son kez uyarıyorum!
SİYASET 14.12.2022, 17:29
Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na videolu destek mesajı geldi.İSTANBUL (İGFA) - Çeşitli temaslar için Almanya'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Adalet, adalet, adalet" başlığıyla videolu destek mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, "Bu halk kimsesiz değildir, aklınızı başınıza alın" dedi.
Beraat dışında her karar Saray talimatının itirafıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Saray uyarıyorum, yargının üzerinden elinizi çekin" dedi.
https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1603033877307883520
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