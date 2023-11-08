Kılıçdaroğlu parti personeliyle vedalaştı

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti binasında personeliyle vedalaştı. Devir teslim töreni bugün saat 17'de gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - CHP'nin seçimli 38. Kurultayı'nda Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanması ardından bugün parti binasında resmi devir teslim gerçekleştirilecek.

Devir teslim töreni için genel merkeze gelen partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören öncesinde CHP’de çalışan parti personeli ile bir araya gelerek vedalaştı.

Kılıçdaroğlu ile parti çalışanlarının vedalaşma görüntüleri, CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu'nu çiçeklerle uğurlayan parti personeli, 7. Genel Başkanları ile günün anısına toplu fotoğraf da çekildi.

Hatırlanacağı gibi, CHP’de devir teslim töreni, bugün saat 17.00’de parti genel merkezinde yapılacak.

Bu arada önümüzdeki saatlerde gerçekleşecek devir teslim öncesi CHP Genel Merkezi’ne Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı dev bir pankart asıldığı öğrenildi.