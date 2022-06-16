Kılıçdaroğlu: Paniktesin Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "ülkenin en çürük siyasetçisi" sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ülkenin en çürük siyasetçisi' sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Yine küfür etmişsin. Paniktesin Erdoğan." diyen Kılıçdaroğlu: "Ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının vay haline. Şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık, tekrara gerek yok." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1537426033862815744

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletişmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, “Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. Bürokrasiden siyasete hayatının hiçbir döneminde kayda değer başarısı olmayan bu zata ülkeyi teslim etme senaryoları kuranların niyetleri milletin hayrına değildir." diyerek, "6'lı masa diye milletin önüne koydukları yapı, sirk çadırından beter bir yer haline dönüştü. Hadi masanın çevresinde oturanlar belli, altında ve etrafında dolananları ne yapacağız?" diye sormuştu.