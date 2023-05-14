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Kılıçdaroğlu oyunu kullandı... Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz
SİYASET 14.05.2023, 11:40
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullanması sonrasında yaptığı açıklamada, "Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz.ANKARA (İGFA) - Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullandı.
Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte oyunu kullandı.
Arjantin İlkokulunda oyunu kullanma sonrasında eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hepimiz demokrasiyi ve bir arada olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bundan sonra bu ülkeye baharlar gelecek" diyerek sandığa gidip oyunu kullanan vatandaşlara teşekkür etti.
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