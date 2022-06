Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrılarına net yanıt verdi... Ya açıkla, ya açıkla!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziemir Fuar Alanı'nda AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.İZMİR (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda 2023 seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, muhalefete de yüklendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrılarına net bir şekilde yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kaçak güreşmeyi bırak, sürekli bahane üretmekten lafla peynir gemisini yürütmekten vazgeç" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BENİM"

Seçimlerin önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacağını vurgulayan Erdoğan, "Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayip Erdoğan" dedi.

"YÜREĞİN YETİYORSA YA AÇIKLA, YA DA AÇIKLA...!"

Efes-2022 Tatbikatı’nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile beraber olduklarını belirten Erdoğan, "Defalarca Sayın Bahçeli ismimi açıkladı. Biliyorum ki 2023 seçimlerinde aday olmak, karşıma çıkmak için de can atıyorsun. Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal. CHP’ye oy vermiş vatandaşlarımızın başını daha fazla yere eğdirme. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla" dedi.

Erdoğan, sözlerinin devamında Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ürktüğün, çekindiğin, korktuğun bir durum varsa onu da çık açıkça söyle. Şayet diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, savcısı, hakimi var onlar gereğini yapacaklardır" diyerek kendisine güvence verdi.

Yaptığı çağrının tek gayesinin Türkiye'yi bu gereksiz tartışmadan bir an önce kurtarmak olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakalım bu sefer Bay Kemal nereye kaçacak? Hangi bahaneye sığınacak? Hep beraber göreceğiz. Hep söylediğim gibi biz kimin ne dediğine, ne ettiğine değil, kendi işimize bakacağız. Bizim işimiz ülkemize eser, milletimize hizmet kazandırmaktır. Türkiye’nin 81 vilayetinin her karışını, 85 milyon vatandaşımızın her birinin hayatını olumlu yönde değiştirmeyi, geliştirmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, İzmir'deki yatırımları da anlattı.