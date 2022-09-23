Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle birlikte misiniz?' çağrısına CHP'li başkanlardan yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" çağrısına CHP'li belediye başkanlarından yanıt geldi. Bursa'da da Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey, "Ülkemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için seninleyiz, yanındayız Genel Başkanım" dedi.BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de partisinin 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu, halk düşmanları ile mücadele etmek isteyenleri yanına çağırdı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1573283335287308290

"Ne çeteler ne varlıkçılar ne tefeciler ne faizciler ne de borsa manipülatörleri, hiçbiri yanımda olmasın. Hatta mümkünse hepsi karşımda olsun. Ama siz olun. Siz olun ve hep beraber olsun!alk düşmanları ile mücadele etmek isteyenleri yanıma çağırıyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına ilk yanıt İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her koşulda sayın genel başkanımızın yanındayım" derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1573229757680046082

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı paylaşımda "Umut, barış ve adalet dolu bir Türkiye için Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun yanındayım" ifadelerini kullandı.

Bursa'da ise son yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey de, birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Ülkemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için seninleyiz, yanındayız Genel Başkanım" dedi.

https://twitter.com/mustafabozbey/status/1573250250860634112