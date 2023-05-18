Kılıçdaroğlu 'nokta'yı koydu!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. "Terör örgütleriyle asla masaya oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım" diyen Kılıçdaroğlu, "10 milyon mülteciyi evine yollayacağım, nokta" dedi.ANKARA (İGFA) - Dün Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmiş ve kampanya çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna yönelik stratejisini de paylaştı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 müşeahide ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Hakkını yedirmeyecek, her koşulda gücenebileceğimiz kadın ve erkek sandık görevlisine de müşahide de ihtiyacımız var. Bize oy veren 25 milyon kişiye çağrı yapıyorum" dedi.

"10 MİLYON MÜLTECİYİ EVİNE YOLLAYACAĞIM, NOKTA"

"Erdoğanla önce bir konuşalım" diyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı ardından gizli gizli pazarlıklar yapan, senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak. Buradan ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Senin izlediğin gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim.. Erdoğan sen değil misin 10 milyon mülteciyi ülkeye dolduran. Ben göreve gelir gelmez 10 milyon mülteciyi evine yollayacağım, nokta" diye konuştu

Kılıçdaroğlu, "Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla mülteci gelecek, dolar 30 liraya dayanacak" iddiasında bulundu.

https://youtu.be/f7ZcKQwlWC0