Kılıçdaroğlu'ndan tepki üzerine tepki!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasında dün verilen "haksız tahrik indirimi" kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, dezenformasyon yasası olarak bilinen düzenlemeye de tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasında dün verilen "haksız tahrik indirimi" kararıyla ilgili, "Hangi vicdan, hangi ahlak kabul eder bunu?" dedi ve "Kadınlara yöneik bütün haksızlıkların karşısında birlikte mücadele etmek zorundayız; bu mücadeleyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"DEZENFORMASYON YASASINI GEREKİRSE ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞIYACAĞIZ"

Basın özgürlüğü konusuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "dezenformasyon yasası" olarak bilinen düzenlemeye karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Anayasa'da der ki 'basın hürdür sansür edilemez'. Ama getirilen düzenleme sansür uygulaması. Bu teklif bu şekliyle yasalaşırsa parlamentoda da mücadele edeceğiz, parlamento dışına çıktığında da alacağız Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. İyi bir gerekçeyle bunun demokrasiye aykırı olduğunu, düşünceyi ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu, yürütme organının denetlenmesine engel olduğunu, dolayısıyla yürütme organının yolsuzluklarının kamuoyu tarafından bilinmesi için basının özgür olması gerektiğini detaylarıyla ifade edeceğiz" diye konuştu.

https://youtu.be/aWz-fLotH5I