Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK'ün TELE 1 kanalına 3 gün ekran karartma cezası vermesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK'e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz " diyen Kılıçdaroğlu, "Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1582741032021917696