Kılıçdaroğlu'ndan mezuniyet paylaşımı: Alkışlamak için orada olacağız

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi ve ODTÜ'de mezuniyet töreni iptallerine tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi ve ODTÜ öğrencilerine mezuniyet töreni desteği geldi. Kılıçdaroğlu, "Alkışlamak için orada olacağız" paylaşımı yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerin tören düzenlemesi halinde milletvekilleriyle birlikte onları alkışlamak için törene katılacağını söyledi.

Paylaşımında, "Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz" diyen Kılıçdaroğlu, "Ayrıca öğrenciler kendi mekanlarında, okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse, her türlü lojistik desteği vermeye de hazırız. Sarayın kayyum rektörleri; bu haksız, hukuksuz, vicdansız tutumlarınızdan vazgeçin. Öğrencilere şiddet, baskı uygulamayın. Bakın, yapmayın bunu!" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1550067505426735105

Hatırlanacağı gibi ODTÜ Rektörlüğü, 7 Temmuz'da aldığı kararla okulun Devrim Stadyumu’ndaki mezuniyet törenini “farklı grupların kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevirebileceği” gerekçesiyle iptal etmişti. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi’nde de mezuniyet töreni rektörlük kararıyla iptal edilmiş, öğrenciler güvenlik müdahalesine rağmen kendi inisiyatifiyle alternatif mezuniyet töreni düzenlemişti.