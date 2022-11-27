Kılıçdaroğlu'ndan İzmit Belediyesi'ne 'beslenme' teşekkürü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beslenme Saati Uygulaması için İzmit Belediyesine teşekkür ettiKOCAELİ (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Beslenme Saati Uygulaması için teşekkür etti

Gelir düzeyi düşük mahallelerde yer alan anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara ara öğün sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Beslenme Saati Uygulaması, bütün hızı ile devam ediyor.

“BEKLEYECEK BİR GÜNÜMÜZ YOK”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İzmit ve birkaç belediyenin uyguladığı Beslenme Saati Uygulamasına herkes tarafından destek verilmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “İktidara gelir gelmez bu ülkenin güzel evlatlarına, bütün çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceğiz. Ama şu anda durum acil. Bekleyecek bir günümüz bile yok.

Beylikdüzü, İzmit, Çankaya ve Safranbolu gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarından geri kalmayacak şekilde beslenme çantalarına ulaşıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Belediyelerimize bu konuda lütfen destek verelim” dedi.