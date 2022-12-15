Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Gülümsemeni sürdür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararının ardından Almanya ziyaretini yarıda kesti. İmamoğlu, Atatürk Havalimanı’nda karşıladığı Kılıçdaroğlu’nu Saraçhane’deki makam odasında ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararının ardından Almanya ziyaretini yarıda keserek, dün saat 22.30’da yurda döndü. CHP üst yönetimi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’a inen Kılıçdaroğlu’nu Atatürk Havalimanı’nda karşıladı.

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, Atatürk Havalimanı’ndan İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşke binasına geçti.

İmamoğlu’nun buradaki makam odasına geçen heyete; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU: MORALİNİ BOZMA, GÜLÜMSEMENİ SÜRDÜR

“Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına gelir” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer bir yargı, 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa, o yargı, yargı değildir. O yargı, birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz, hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı. O açıdan Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana, gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun ardından İmamoğlu tarafından ağırlanan Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “Siyasetin insanları ilkelerden nasıl uzaklaştırdığını görmekten, gerçekten hicap duydum. Güç yozlaşmasına kapılanlar, öyle bir kısır döngüye girerler ki; akıl da gider vicdan da. Mesele, o gücün yozlaşmasına kapılmamakta ve bu makamları geçici görmekte. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı, oturduğu her makamı bıraksa da o makamın sahibi olarak kendisini görüyor” diye konuştu.

DAVUTOĞLU: “SİYASETİN İLKELERDEN NASIL UZAKLAŞTIRDIĞINI GÖRMEKTEN HİCAP DUYDUM”

Başkan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ağırladı.

Ziyaretinin amacını, “Sadece sizlere destek değil, o zaten vazifemiz ama, aynı zamanda milli iradeye destek ve Türkiye'deki demokrasi kültürüne destek” sözleriyle dile getiren Davutoğlu, “İşin çok acı tarafı; şimdi gelirken duygulandım. Çünkü Tayyip Bey'le ilgili karar açıklanırken, bu binadaydık. Ve şimdi o anı yaşamış insanların, şimdi böyle bir anı, aradan yıllar sonra, neredeyse çeyrek asır geçtikten sonra, tekrar yaşayacağını hayal dahi etmezdim. Siyasetin insanları ilkelerden nasıl uzaklaştırdığını görmekten, gerçekten hicap duydum. Mesele, siyasi boyutu olan bir mesele muhakkak ama siyaset üstü bir mesele. Bu bir kültür meselesi, bu bir ortak toplumsal hayatın, ortak değerlerinin nasıl yıprandığının meselesi. Dolayısıyla ‘fakat’sız, ‘ama’sız herkesin tam bir dayanışma içinde olması lazım” diye konuştu.