Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Gülümsemeni sürdür

SİYASET 15.12.2022, 09:11
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Gülümsemeni sürdür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararının ardından Almanya ziyaretini yarıda kesti. İmamoğlu, Atatürk Havalimanı’nda karşıladığı Kılıçdaroğlu’nu Saraçhane’deki makam odasında ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararının ardından Almanya ziyaretini yarıda keserek, dün saat 22.30’da yurda döndü. CHP üst yönetimi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’a inen Kılıçdaroğlu’nu Atatürk Havalimanı’nda karşıladı.

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, Atatürk Havalimanı’ndan İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşke binasına geçti.

İmamoğlu’nun buradaki makam odasına geçen heyete; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU: MORALİNİ BOZMA, GÜLÜMSEMENİ SÜRDÜR

“Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına gelir” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer bir yargı, 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa, o yargı, yargı değildir. O yargı, birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz, hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı. O açıdan Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana, gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun ardından İmamoğlu tarafından ağırlanan Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “Siyasetin insanları ilkelerden nasıl uzaklaştırdığını görmekten, gerçekten hicap duydum. Güç yozlaşmasına kapılanlar, öyle bir kısır döngüye girerler ki; akıl da gider vicdan da. Mesele, o gücün yozlaşmasına kapılmamakta ve bu makamları geçici görmekte. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı, oturduğu her makamı bıraksa da o makamın sahibi olarak kendisini görüyor” diye konuştu.

DAVUTOĞLU: “SİYASETİN İLKELERDEN NASIL UZAKLAŞTIRDIĞINI GÖRMEKTEN HİCAP DUYDUM”

Başkan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ağırladı.

Ziyaretinin amacını, “Sadece sizlere destek değil, o zaten vazifemiz ama, aynı zamanda milli iradeye destek ve Türkiye'deki demokrasi kültürüne destek” sözleriyle dile getiren Davutoğlu, “İşin çok acı tarafı; şimdi gelirken duygulandım. Çünkü Tayyip Bey'le ilgili karar açıklanırken, bu binadaydık. Ve şimdi o anı yaşamış insanların, şimdi böyle bir anı, aradan yıllar sonra, neredeyse çeyrek asır geçtikten sonra, tekrar yaşayacağını hayal dahi etmezdim. Siyasetin insanları ilkelerden nasıl uzaklaştırdığını görmekten, gerçekten hicap duydum. Mesele, siyasi boyutu olan bir mesele muhakkak ama siyaset üstü bir mesele. Bu bir kültür meselesi, bu bir ortak toplumsal hayatın, ortak değerlerinin nasıl yıprandığının meselesi. Dolayısıyla ‘fakat’sız, ‘ama’sız herkesin tam bir dayanışma içinde olması lazım” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4