Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı videosu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından geceyarısı videosu paylaşarak, memur vatandaşlara seslendi.ANKARA (İGFA) - Gece yarısı videoları ile yine saat veren CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, en düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağının sözünü verdi.

2012 yılında en düşük memur maaş asgari ücretin 2,5 katı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Şu anda bu oran 1.4'lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Kamu. Memurlar." başlığıyla yayınladığı videoda, "Bugün Denizli mitingimizde de söyledim. 15 Mayıs'tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacağız. Atama bekleyen 100 bin öğretmenimizi, öğrencileriyle buluşturacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız. Tüm öğretmenler kadrolu olacak. Daha neler yapacak neler bu Bay Kemal. Bekleyin, görün" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1654244597395075072