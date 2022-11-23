Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yeni dava!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki ifadeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni bir dava açmaya hazırlanıyor.ANKARA (İGFA) - Yeni gelişmeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik duyurdu.

Avukat Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan'ın seviyesizce ifade ettiği 'Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz' hakaret sözlerinin ve ahlak değerlerinden yoksun saldırının hesabını soracağız! Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince RTE hakkında derhal dava açacağız!" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/CelikBaskan06/status/1595393710904283137

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için; "Teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü deme cesareti olmayan, terör örgütü güdümündeki partiyi, ülke yönetimine ortak etmeye çalışan bir namert sorumluluktan söz edemez. Ağzını her açtığında yolsuzluktan, hırsızlıktan, arsızlıktan, ahlaksızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki, parti teşkilatlarındaki kepazeliklere gözünü kapatan bir kifayetsiz sorumluluğun 's'sinin bile yanına yaklaşamaz. Devraldıkları belediyelerde bırakınız taş üstüne taş koymayı yapılanları yaşatmayı başlatılanları sürdürmeyi beceremediklerinden sorumluluk diyerek ortalıkta dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz" ifadelerini kullanmıştı.