Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a replikli yanıt: Bay bay hepiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü AK Parti grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için slogan olarak "Bay Bay Kemal" önerisine karşılık, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu, "Organize İşler" filmininden bir sahne ile Erdoğan'a göndermede bulundu.BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sloganını alıntılayarak, "Organize İşler" adlı sinema filminden bir sahne ile yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı..." diyerek filmden bir sahneyi paylaştı.

Yılmaz Erdoğan, 2005 yılında hem yönetip, hem de başrolünü oynadığı İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikayesinin anlatıldığı aksiyon komedi filminin sahnesinde, "Hani bir şarkı vardı.. Bay bay hepiniz. Beni takip edin hepiniz" diyor.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1620755509522620418

Hatırlanacağı gibi, Erdoğan, bugünkü konuşmasında, "Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal" demişti.