Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a başörtüsü yanıtı: Sen gaddarsın, asla şaşırtmazsın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü tartışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabın aracılığıyla yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başörtüsü yanıtı verdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim 'Özgürlükçü Anayasa' kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Benimle misiniz" diye seslendiğimde, elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Tekrar ediyorum, yürekli bir şekilde çözeceğiz. Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1578333113402654724