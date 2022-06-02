Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında kendisine yönelik sözleri nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat davası açtığını duyurdu.

Çelik, paylaşımında, "Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren, seviyesizce ve haddini aşarak; 'Yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici..' hakaret sözlerini yöneltme cüretini gösteren Erdoğan hakkında bugün yine 5 Paralık dava açtık! Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, açtığı tazminat davasında yarıca tirajı en yüksek ulusal 5 gazetenin mahkeme kararını yayımlamasına karar verilmesini de talep etti.

https://twitter.com/CelikBaskan06/status/1532243347825377280