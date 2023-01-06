Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Sinan Ateş' sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'Sinan Ateş' ile ilgili "Daha ne zamana kadar susacaksın" diye sorduANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi üzerinden yüklendi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1611363056407416833