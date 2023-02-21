Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye jet yanıt: Beceriksizler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek tek not aldığımız bilinmelidir" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından üzerinden tepki göstererek, "Beceriksizler; şov yapmayı bırakın, yardımları halka ulaştırın" çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmasına jet hızıyla sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Bahçeli'nin "Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir." sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, "Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın!" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1627941871422001153