Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'DNA testi' yanıtı: Ben kim olduğumu biliyorum, birlikte gidelim!

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'DNA testi' ile ilgili söylemlerine de "Birlikte gidelim, kimin ne olduğu ortaya çıksın" diyerek yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni yasama yılının ilk grup toplantısında salonu 81 ilden gelen 600 genç doldurdu.

"Toplumu neden kavga eder hale getiriyor, neden ayrıştırıyorsunuz" diye soran Kılıçdaroğlu, "Düşünce özgürlüğü varsa aklı kullanmak varsa, akıl yüce yaradanın bize bahşettiği en önemli unsur, akıl, yani düşünmek, yani bilime katkıda bulunmak, ezilen insanın yanında olmak yazı yazdı diye hapislere atılan insanların sesi olmak. En büyük gücüm bu ülkenin gençleri. 7.5 milyon gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. 7.5 milyon gencin tarihsel bir sorumluluğu var. Ya bir dikta yönetimine kalıcılık sağlayacağız ya da bir dikta yönetimini demokratik yollarla sonlandıracağız. İkincide benimle beraber olmaya hazır mısınız?" dedi.

Milletvekillerinin koltuklarına oturan gençler “Umudun lideri gençlik seninle” yazısı ve aynı mesajın yazıldığı tişörtlerle Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını alkışlar ve "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" tezarühatlarıyla sıklıkla kesildi.

Hükümetin vatandaşlara yalan söylediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Faizi indireceğiz dediler. Soruyorum size, neyi indirdiler? Bankaların faizini indirdiler" dedi.

BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ: DNA TESTİNE BİRLİKTE GİDELİM

Devlet Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısı'nda kendisine yönelik 'Kılıçdaroğlu DNA testi yap' eleştirilerine de yanıt veren CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "DNA testine birlikte gidelim" diyerek ekledi: "Güzel bir öneri, beraber yapacağız. Kimin ne olduğu çıksın ortaya. Bir daha açık ve net söylüyorum. Birlikte gideceğiz" dedi.

"Benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Konya Akşehir'e gideceksin" diyen Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye hitaben, "İstanbul Müftülüğü'ne gideceksin ve o arşive bakacaksın. DNA testi yapmaktan asla vazgeçmem. Herkesin kimliği nasıl şerefiyse, benim kimliğim de benim şerefim. Ben kim olduğumu biliyorum" diye konuştu.

https://youtu.be/OWhYYlg6_dQ

"BARIŞA BARIŞA KAZANACAĞIZ"

Türkiye sadece kendi içinde değil dünya ile barışacak" diyen Kılıçdaroğlu, güzel bir ittifak olduğunu belirterek, yaralı sarmaya geleceklerini söyledi.

"Saray beni iyi dinlesin" diyen Kılıçdaroğlu, "Kanun teklifini bugün meclise veriyoruz. Ülkemizin çok açık yaraları var. Yüreği yeten de peşimden gelsin" diye konuştu.