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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi!

SİYASET 20.06.2023, 18:27
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretli 11 bin 402 lira alacak ama bir kişinin yaşam maliyeti 13 bin 439 lira olacak ve siz buna itiraz etmeyeceksiniz. Bu doğru değil" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada depremden sonra başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına herkesin katkı vermeye çalıştığını dile getirerek, "Taahhüt edilen para 115 milyar 146 milyon lira. 'Ben de bir aylığımı ödeyeceğim' dedim ve ertesi hafta aylığımızı yatırdık. Acı olan şu; 115 milyar liranın 74 milyar lirası yatırılıyor, 41 milyar lirası ise hiç yatırılmıyor. Kim bu parayı ödemeyenler?" diye sordu.

"Eğer ben bu taahhüt ettiğim parayı ödemeseydim bütün havuz medyası aylarca yayın yapardı" diyen Kılıçdaroğlu, "Acaba bu parayı ödemeyenler beşli çeteler mi, yandaşlar mı? Nerede bu paralar, kim ödemedi bu paraları? Kim takipçisi olacak? Biz olacağız. Bu halkın karşılaştığı her sorunun takipçisi biz olacağız. Bu paralar yıl sonuna kadar deprem bölgesindeki bütün evlerin elektrik ve doğal gaz paralarını karşılar, ayrıca artar. Taahhüt edilen paraların toplanmasını, ödemeyenlerin kamuoyuna açıklanmasını ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın halen cezaevinde bulunduğuna işaret ederek, TBMM'deki 600 milletvekilinden biri olan Atalay'ın seçimi kazandığını, mazbatasını da aldığını ancak parlamentoya gelip yemin edemediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, asgari ücretin net 11 bin 402 TL'ye yükseltildiğini ancak artışın yeterli olmadığını savundu.

https://youtu.be/zfJVi4q1jrg

TÜRK-İş'in söz konusu artışı "makul" bulduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Oysa aynı TÜRK-İş'in yaptığı bir açıklama var; bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13 bin 439 lira. Asgari ücretli 11 bin 402 lira alacak ama bir kişinin yaşam maliyeti 13 bin 439 lira olacak ve siz buna itiraz etmeyeceksiniz. Bu doğru değil. İşçinin hakkını ve hukukunu korumak her şeyden önce sendikanın görevidir. Eğer sendika iradesini saraya ipotek etmişse sendikacı olmaktan çıkar, onun adı hukukta sarı sendikacılıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Biz 'Öyle olağanüstü bir artış yapmayın tamam ama makulü 15 bin lira civarında bir şey verirsiniz.' dedik ama bu da kabul görmedi. Bir işçinin, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin en azından bir parça üstünde olsun dedik, bu da kabul görmedi. Dolayısıyla işçinin hakkını ve hukuku savunmak yine bize düştü." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, devleti yöneten kişinin mal varlığı dolayısıyla teslim alındığı için kendisine yönelik eleştirilere tek cümle dahi kuramadığını öne sürerek, "O kişi devletin en tepesindeyse Türkiye için bir beka sorunudur. Devleti yöneten kişinin mal varlığı dışarıda. Biz bilmiyoruz ama onlar biliyorlar. Nerelere yatırdıklarını biz bilmiyoruz ama onlar biliyorlar ve tehdit ediyorlar. Tek bir cümle dahi kurulamıyorsa bu ülkede bir beka sorunu artık oluştu demektir." sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal'in siyasi bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık olmak üzere 2 temel ilkesi bulunduğunu söyledi.

"Vatandaşların sırtından her ay 2 milyar 222 milyon 770 bin 872 dolar, her gün 73 milyon 88 bin 24 dolar, her saat 3 milyon 45 bin 334 dolar faiz ödendiğini" ifade eden Kılıçdaroğlu, "85 milyonu uluslararası tefecilere çalışır hale getirmek, bir borç batağı içine Türkiye'yi sürüklemek ve para bulmak için olmadık taklalar attırmak, gidip birilerine yalvarmak, yakarmak ve Türkiye'nin iradesini satmak beka sorunudur." diye konuştu.

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