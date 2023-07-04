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Kılıçdaroğlu Kurtulmuş'a seslendi... TBMM, saraydan irade almamalı

SİYASET 04.07.2023, 16:23
Kılıçdaroğlu Kurtulmuş'a seslendi... TBMM, saraydan irade almamalı

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın halen hapiste olmasına tepki gösterdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Artık TBMM Başkanı karar alırken, saraydan irade almamalı" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi.

Can Atalay'ın, 14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen hala hapiste olmasına tepkii gösteren Kılıçdaroğlu, "Bir TBMM Başkanı, yasalara aykırı şekilde hapiste tutuluyorsa ve kendisi girişimde bulunmuyorsa, TBMM'nin itibarını ayaklarının altına alıyor demektir" dedi. Atalay için Kurtulmuş'a çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Cindoruk'un yazılarını çıkarabilir, nasıl mücadele ettiğini görebilir. Artık TBMM Başkanı karar alırken, saraydan irade almamalı" diye konuştu.

Bu arada Gezi davası tutuklulularının başlı başına bir dram olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yargıtay kararının bir an önce açıklanması lazım. Onlar da saraydan bekliyor görüş. Bir yargıcın, savcının iradesi saraya ipotek edilemez. İpotek ediliyorsa o artık yargı mensubu değildir. Osman Kavala tam 2072 gündür özgürlüğünden mahkum edildi. AİHM kararı var suçsuzdur diye. Türkiye'de iki ayrı mahkeme tahliye kararı verdi. İki mahkeme beraat için karar verdi ama kararları takan kim. Ben vicdan sahibi herkese sormak isterim, neden içeride? Yapmayın etmeyin diye uyarılar var. 75, 80, 85 yaşında eski komutanlar içerideler. Genelgeyi takan yok. İnsanda biraz adalet duygusu kırıntısı olur. Bunları her ortamda dile getirmeye çalışıyorum. Biz bunların özgürlüğüne kavuşmalarını istemezsek siyaseten görevimizi yapmıyoruz demektir. Belki CHP'ye oy da vermediler ama bir partinin temel görevi ülkesinde adaleti, hakkı, hukuku savunmaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluluğu ile ilgili de yaptığı açıklamada, "Bir gazeteciyi tutuklamak, hangi aklın işidir? Troller devreye giriyor, her suçlama yapılıyor. Suçlamalardan sonra savcılar harekete geçiyor. Tutuklanmaması gereken bir konuda tutuklama kararı veriliyor. Akıl alır gibi değil" diye konuştu.

'CHP TEK ADAM PARTİSİ DEĞİLDİR'

Türkiye'yi bu kabustan çıkarmak için yolun sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Ne ben tek başıma 25 milyon kişiyi bu namuslu davama tek başıma kattım ne de CHP kattı. Ne mutlu bize ki bu 25 milyon kişinin tamamı haksızlık karşısında susmama, dilsiz şeytan olmama inancımızın koalisyonunda olmak istediler. Onlar mücadelemizin parasız, pulsuz, çıkarsız, namuslu yolun bu olduğunu gördüler" dedi.

CHP'nin tek adam partisi olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu "Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Atatürk'ten, günümüze CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur. Bir tek adam partisi hiç olmamıştır. Tarihinde doğruları yanlışları olmuştur. Ama bu hareket her zaman haksızlığa uğrayanların, adalete susamışların yanında olmuştur. CHP'nin tüm kadroları dünden bugüne siyasi yaşamlarının hiçbir döneminde kişisel ikballerinin peşinde koşmamışlardır" dedi.

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