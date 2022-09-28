Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmeleri 2 Ekim’de başlayacak.

İkinci turun ilk toplantısına ev sahipliği yapacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Pazar günü yapılacak toplantı öncesinde liderler turuna çıkan Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun yarın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmesi bekleniyor.