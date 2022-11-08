Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nu yedirmeyiz!

Yurt dışına yaptığı seyahatlerle ilgili partisinin grup toplantısında bilgi veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili de "İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz "dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

"GENÇ BEYİNLER KOALİSYONU KURUYORUM"

"Bay Kemal temiz parayı buldu" diyen Kılıçdaroğlu, bu parayı genç beyinlerle buluşturmak için aracılara ihtiyaç olduğunu ve bunun için bir "genç beyinler koalisyonu" için çalıştığını anlattı. Temiz paranın eko-yatırım, yeşil yatırımlar, teknolojik yatırımlar olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu,"Bu para vatan evlatlarına gider. 5 trilyon dolar yatırımcı parası olan kurumlarla görüştüm. Bu parayı bulmak yetmez. Gençlerimizi bu parayla buluşturacak arabulucu beyinler bulmak lazım. Bunlar dünyaya kaptırdığımız en iyi beyinlerimiz. MIT'ye onun için gittim. Bu beyinlerden bu parayı ve gençleri yönlendirmesini isteyeceğim. Ben büyük bir koalisyon kuruyorum. En genç beyinlerin koalisyonu. Türkiye'yi geleceğe taşıyacakların koalisyonunu kuruyorum. En yetenekli beyinlerimiz ABD, Kanada, İngiltere'de. Bunlarla içerideki beyinlerimizi koalisyon yapacağız. 5 trilyon dolarlık sermaye var. Yatırım yapmak istiyor, saydam bir devlet istiyor" diye konuştu.

"İMAMOĞLU BÜYÜK LOKMADIR"

Grup toplantısında Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da sahip çıktı.

https://youtu.be/ZF2PiP2f9Uc

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 11 Kasım'a ertelenen davaya değinen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığını söyledi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Polisleri intihara sürükleyen kirli yapı, İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır, İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz" diye konuştu.