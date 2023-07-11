Kılıçdaroğlu: İktidara oy verenler oturup düşünmeli

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Soykırım ekonomisi uygulayan iktidara oy verenlerin oturup düşünmesi lazım" dedi. İsveç'in NATO üyeliği konusunda da hükümete yüklenen Kılıçdaroğlu, "Biden telefon etti, Erdoğan 180 derece döndü. Bir devlet böyle yönetilir mi" diye sordu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Can Atalay'ın halen cezaevinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Merdan Yanardağ hakkında mahkumiyet kararı olmamasına rağmen içeride. RTÜK, Tele1’e ceza yağdırıyor. Bu olaylar bizi yıldırmayacak. Bizler bu ülkeye demokrasi getirmek içim mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"AB AYRI NATO AYRI..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'in NATO üyeliği konusunda da hükümete yüklendi.

İsveç’in terör örgütü üyelerini koruduğu gerekçesiyle Türkiye NATO’ya katılımına onay vermediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "İsveç geri adım atmadı. İsveç’te kutsal kitabımızı, Kuran’ı yaktılar. İktidar yeteri kadar tepki göstermedi. Biden Erdoğan’a telefon etti. Erdoğan 180 derece döndü ve İsveç’in NATO’ya girişine “evet” diyeceğini söyledi. Bir devlet böyle yönetilir mi? Biden telefon ettiğinde eminim esas duruşa geçip “ne emrediyorsunuz?” demişti. Dün “hayır” diyordun, bugün neden “evet” dedin. İsveç bize AB’de destek verecekmiş. AB ayrı NATO ayrı. Seni AB’deki toplantılara yıllardır davet etmiyorlar. Geldiğimiz hale bakın. Bizi AB’nin demokratik standartlarını sağlamazsak AB’ye almazlar. AB’nin yolu Can Atalay, Merdan Yanardağ, Mücella Yapıcı’dan geçiyor. AB’nin yolu Selahattin Demirtaş’tan, Emine Şenyaşar’dan geçiyor. AB’nin yolu Diyarbakır’da tutuklu gazetecilerden, Cumartesi annelerinden geçiyor. Benim gözümde Diyarbakır Anneleri neyse Cumartesi Anneleri de odur. Bütün anneler, aynıdır" diye konuştu.

https://youtu.be/6nKQyi-C1x8

'EKONOMİK SOYKIRIM PROGRAMI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası telefecilere teslim olduğunu ve faizi arttırdığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Arkası gelecek. Yerel seçimlerden sonra faizler de pik yapacak. Uluslararası tefeciler Erdoğan'ın kaç kalibrelik birisi olduğunu gayet iyi biliyorlar. Hangi koşullarda kendi sözlerinden çıkmayacağını da gayet iyi biliyorlar. Önce borçlandırdılar, şimdi emir veriyorlar. Erdoğan'ın tekrar ettiği, 'Borç alan emir alır' noktasında.Dolar baronlarından hepimizin görmesi gereken gerçekler var. Türkiye'yi teslim alan dolar baronları. Hükûmetin önüne, ekonomik soykırım programı koydular. 85 milyonu mağdur edecek ekonomik soykırım programı koydular. Bazıları merak eden bu program nedir diye. Bu program, Şili'de bir iktisatçıda kullandığı, Şili, bizimle aynı koşullarda kullandığı ekonomik soykırım programından söz eder. Şili hala sırtını düzeltmiş değildir. Bu program, Türkiye'nin ekonomik anlamda bağımsızlığını büyük ölçüde kaybettiği programdır"diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ekonomik programın 5 gruba yaradığını belirterek, bu grupları şöyle saydı:

Erdoğan'dan dolarla ihale alanlar, biz bunlara beşli çete diyoruz. Hepsi kâr ediyor. Dolarla gelir garantisi verilenler. Dolarla devlete borç para verenler. Biz buna ilk günah diyorduk. Kendi ülkesinin parasını göz ardı edip başka ülke parasıyla borç almak... KKM sahipleri... Bunlara ayrıca vergi avantajı da sağlamış durumda. Yurt dışından borç alıp, borca devlet hazinesini garanti gösterenler.