Kılıçdaroğlu: Her şeyiniz skandal!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından Tarım Kredi Marketleri göndermesinde bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'dan fazla üründe indirimin başlamasının ardından sosyal medya hesabından "Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!" paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiği mesajında Kılıçdaroğlu, Kasım 2021'de perakendecilere gönderdiği mektubu aktardığı Aralık 2021 tarihli bir başka sosyal medya mesajını da paylaştı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1559120922854006785