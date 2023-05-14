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Kılıçdaroğlu: Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek
SİYASET 14.05.2023, 18:01
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, imzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar asla sandıkların başından ayrılmayın uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum" çağrısında bulunarak, "İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1657762084275249152
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