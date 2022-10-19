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Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 'Gel bu akşam' dedi

SİYASET 19.10.2022, 17:42
Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 'Gel bu akşam' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "İstediğin televizyon kanalında, gel vizyon konuşalım, gel bu akşam yapalım" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na ithafen yaptığı 'hodri meydan' çağrısına cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya heabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir "prompter balonu" olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" ifadelerini kullandı.

"Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün" paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu, "Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim..." dedi.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1582721926966804480

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