Kılıçdaroğlu: Ekonomik bağımsızlığımız tehlikede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi Toplantısında konuştu. Aynı zamanda partisinin 99. kuruluş yıldönümünü kutlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının tehlikede olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısının açılışında konuştu.

Her bireyin bu ülkeye karşı sorumluluğu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Birileri beşli çeteleri hareketi geçirebiler, kendi medyasını harekete geçirebilir, yolsuzluk yapanları harekete geçirebilir, haramileri harekete geçirebilir. Onların yedi düveli dahi gelse bir adım, bir santim dahi geri adım atmayacağız" dedi.

"TARİHİN BİZE YÜKLEDİĞİ CİDDİ GÖREVİ VAR..."

Tarihin CHP'lilere yüklediği ciddi bir görev olduğunu dlie getiren Kılıçdaroğlu, "Bu görevi şu anda beraber yerine getireceğiz. Bizim yaşamımızda korku yoktur, olamaz. Her CHP'li cesur olmak zorundadır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının tehlikede olduğunu belirterek, "Düne kadar kızdıkları, küfür ettikleri kişilerin ayaklarına gidiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin birilerine el avuç açmasını doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz" dedi.

https://youtu.be/Eiyhtn2jY_0