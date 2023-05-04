Kılıçdaroğlu Bursa'ya geliyor
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa programı kesinleşti. Kılıçdaroğlu 11 Mayıs Perşembe günü Bursa'da miting gerçekleştirecek.BURSA (İGFA) - Bursa Gökdere'de saat 17.00'de yapılacak mitingde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik edecek.
CHP Bursa İl Başkanı Av. Turgut Özkan, mitingle ilgili hazırlıkların yoğun olarak sürdüğünü belirterek, "13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki liderleri Bursa'da coşkuyla ağırlayacağız. Hazırlıklarımız sürüyor. Bu seçimin ilk turda biteceğinin işaretini Türkiye'ye Bursa'dan vereceğiz" dedi.
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