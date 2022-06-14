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Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin adaletsize tahammülü yok artık

SİYASET 14.06.2022, 17:17
Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin adaletsize tahammülü yok artık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasetin, parlamentonun kirlilikten arınmasını istiyorsanız bize katılın. Elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Geçmişte 'a partisi, b partisi' diyebilirsiniz ama bugün farklı bir noktadayız. Olay, bir parti olayı olmayı çoktan aştı. Olay artık bir Türkiye olayıdır, Türkiye'nin ve evlatlarımızın geleceğidir" dedi.ANKARA (İGFA) -  CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, adaletsizliğe artık tahammül edemediklerini, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmaları gerektiğini söyledi.

"Bu ülkenin adaletsizliğe tahammülü yok artık" diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanların düşünceleri, inançları, kimlikleri farklı olabilir. Arkadaş ne istiyorsunuz? Saraylarınızda oturuyorsunuz, keyfiniz yerinde, bir eliniz balda bir eliniz yağda, ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Vatandaşın hakkını, hukukunu savunmak suç olmaya başladı. Üreten çiftçinin alın terini, iş bekleyen üniversite mezununun hakkını hukukunu savunmak suç olmaya başladı. Babaları hapiste, anneleri hapiste. O çocukların hakkını savunmak suç olmaya başladı. İki evladını ve eşini birileri öldürüyor. Şenyaşar ailesinin, o annenin hakkını, hukukunu savunmak suç olmaya başladı. Böyle bir Türkiye'ye biz layık mıyız, böyle bir Türkiye'yi mi özlüyoruz? Rahat, huzur içinde yaşamak istiyoruz, herkesin karnı doysun, memlekette adalet olsun istiyoruz" diye konuştu.

Herkesin demokrasi, hukuk ve adalet istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki adaletsizliğin ulaştığı büyük boyut nedeniyle günlük sorunların görünmez hale geldiğini belirterek, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini, her evde bereket olmasını, çiftçinin alın terinin karşılığını almasını ve temiz siyaset isteyenleri kendilerine katılmaya davet etti. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede ödediğim vergiyi siyaset nereye harcıyor?' Merak ediyorsanız bize katılın. Temiz, ahlaklı siyaset istiyoruz. Elin oğlu yapıyor, biz niye yapmayalım? Siyasetin, parlamentonun kirlilikten arınmasını istiyorsanız bize katılın. Elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Geçmişte 'a partisi, b partisi' diyebilirsiniz ama bugün farklı bir noktadayız. Olay, bir parti olayı olmayı çoktan aştı. Olay artık bir Türkiye olayıdır, Türkiye'nin ve evlatlarımızın geleceğidir." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir siyasetçinin vazgeçmeyeceği tek bir şeyin medya özgürlüğü olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, akaryakıttan alınan verginin son 7 ayda 6 kat arttığını belirterek her benzin istasyonunun bir "vergi dairesi" haline geldiğini öne sürdü.

Türkiye'de binlerce dönüm alanın ekilmediğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Sudan'dan yer kiralıyorlar, ekeceğiz diye. Nijer'de kiralamaya başladılar, ekeceğiz diye, sonra da kalkmış 'Venezuela'ya gideceğiz' diyor. Venezuela'ya gidişleri başka bir nedenledir." ifadesini kullandı. Çiftçilere sözü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde "havza bazlı planlama" yapacaklarını anlattı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda Gezi Olaylarına ilişkin yaptığı açıklamayı anımsatan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir küfürbazdır. Kişi kendinden bilir ya işi, 'Milletimizin dilinden konuşuyorum.' diyor. Milletimize de iftira atıyor. Bu millet asil bir millettir, ferasetli bir millettir, zulmün karşısında duran bir millettir. Kendi küfrünü millete alet edemez. Onun düştüğü çukura düşmeyeceğiz" diye konuştu.

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