Kılıçdaroğlu: Bize vatan-millet dersi vermeye yürekleri yetmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Yeni Akit gazetesinin kendisini hedef göstermesine sert tepkiyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "İşine geldiğinde terör örgütüyle iş tutanların, ölüleri kaldırıp anayasa değiştirenlerin, işine geldiğinde teröristlerle mektup arkadaşı olanların bize vatan millet dersi vermeye asla ve asla yürekleri yetmez, hadlerini bilecekler" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı.

KKTC'nin kuruluşunun 39. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, CHP Grubu olarak KKTC'deki soydaşlara sevgi ve saygı gönderdiklerini, bayramlarını kutladıklarını söyledi. Türk Devletleri Teşkilatının Semerkant'taki zirve toplantısında KKTC'nin gözlemci olarak bulunmasından son derece mutlu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu durumun gelecek süreçte KKTC'nin önündeki bütün engellerin kalkmasına ortam hazırlamasını istediğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, siyasetin zenginleşme, yakınlarını devletin kilit noktalarına getirme aracı olmadığını dile getirerek, bugüne kadar genel başkanlık yaptığı sürece toplumun en zayıf halkalarıyla iş birliği yapmaya, sorunları çözmeye çalıştığını anlattı.

Rize'de çalışan mevsimlik işçilerin sorunlarını da "Bay Kemal'in çözeceğini" ifade eden Kılıçdaroğlu, "Rizeliler belki unuttu ama Bay Kemal asla unutmaz. Kaçak çayları Rize meydanında yakacağım." diye konuştu.

Vatandaşlardan oylarını sorunları çözenden yana kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, orman köylülerinin sorunlarıyla da ilgileneceklerini, bu konuda özel bir açıklama yapacağını ve vaatlerini tek tek sıralayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, ücretliler için damga vergisini kaldıracaklarını, gelir vergisi konusunda düzenleme yapacaklarını da söyledi.

https://youtu.be/UV6qeGbp0ac

YENİ AKİT'E TEPKİ!

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada, Yeni Akit gazetesinin İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili kendisini hedef göstermesine tepki verdi.

Kılıçdaroğlu, "Kılıçdaroğlu Ekim ayında 'Kasım'ı bekleyin' demişti 'Patlamayı mı kastetti' sorusu gündemde" yazılı, kendi fotoğrafı da olan gazeteyi göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir aparat. Toplumun kucaklaşmasını istemeyen, kin ve öfke kusan, sarayın beslenmelerinin oluşturduğu bir aparattır. Bu aparat ve bu aparatı kullananlar şunu çok iyi bilsinler: Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi, terör örgütünün pusu kurduğu kişidir. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi, başka bir terör örgütünün saldırı planladığı kişidir adalet yürüyüşünde. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi, 'bir terör örgütünü bitirme planı yapıyor' diye utanmadan, sıkılmadan suçladığınız kişidir. Bu yalanlarınızın, bu hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim, hesabını soracağım. Herkes şunu çok iyi bilsin: Biz, Cumhuriyet Halk Partisiyiz ve ben Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanıyım. İşine geldiğinde terör örgütüyle iş tutanların, ölüleri kaldırıp anayasa değiştirenlerin, işine geldiğinde teröristlerle mektup arkadaşı olanların bize vatan, millet dersi vermeye asla ve asla yürekleri yetmez, hadlerini bilecekler."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörün, insanlık suçu olduğunu belirterek, "Teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen yıl ağustostan itibaren hem genel merkeze hem de il ve ilçe başkanlıklarına "Sınır namustur" yazılı pankartlar astıkları için her türlü hakaret ve küfre maruz kaldıklarını, kendilerine "Niye bunu yapıyorsunuz?" diye tepki gösterildiğini anlattı.

İktidarın sınırdan haberi olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Bunlar sınırın da ne olduğunu bilmiyor. Bunların sınırını, esnek sınırını belirleyen tek şey beslemelerin verdikleri paralardır. Sınır namustur, bir devletin namusudur. Askerlik yapanların tamamı bilirler ki sınıra gittiklerinde bu levhayı görürler orada." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye sınırlarının yol geçen hanına döndüğünü öne sürdü.

Türkiye'yi terörden arındıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini "Bay Kemal söz veriyorsa mutlaka yapacaktır. Sözüm söz. Türkiye'yi terörden arındıracağız, teröristlerden de arındıracağız. Bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında herkes özgürce ve güven içerisinde yaşayacak. O güveni sağlayacağız." diyerek tamamladı.