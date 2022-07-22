Kılıçdaroğlu Balıkesir’de miting yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Milletin Sesi” mitingi için Balıkesir’de halka seslenecek. Miting öncesi basın toplantısı düzenleyen CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Kuva-yi Milliye’nin Başkenti Balıkesir’den Kurtuluş meşalesini yakmaya geliyor. Gelin bu coşkuya ortak olun!” diyerek vatandaşları mitinge davet etti.

BALIKESİR (İGFA) - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 24 Temmuz Pazar günü saat 18.30'da Kuva-yi Milliye Meydanı'nda halka seslenecek. CHP Balıkesir teşkilatı miting için tüm hazırlıkları tamamladı. Pazar günü yapılacak etkinlik hakkında bilgi veren CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı vatandaşları, “Gelin bu coşkuya ortak olun" diyerek mitinge davet etti.

Balıkesir Ali Hikmet Paşa Meydanında basın toplantısı düzenleyen Başkan Sarı, “CHP halkımızla buluşmaya hazırlanıyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Kuva-yi Milliye’nin Başkenti Balıkesir’den Kurtuluş meşalesini yakmaya geliyor. Genel Başkan Yardımcılarımız, Grup Başkan vekilimiz, Parti Meclisi Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, partililerimizle biz hazırız. İlk kurşunun atıldığı Ayvalık’tan, son kurşunun sıkıldığı Bandırma'ya, Kuvayi Milliye'nin başkenti Balıkesir'den Türkiye’ye selam olsun, milletimize selam olsun. Milletimiz meydana iniyor. Halkımızın sesi olmak için geliyor, Sizin için geliyor, hepimiz için geliyor. Kurtuluş mücadelemizi örgütlemeye geliyor. Kuva-yi Milliye’nin başkenti Balıkesir’e Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitingi için geliyor. Hangi siyasi düşünceye sahip olursanız olun, gelin bu coşkuya ortak olun” dedi.