Partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını 15 dakika tuttu. Kelimelerin kifayetsiz kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Artık ben, eski ben olmayacağım" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Grup Toplantısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden yurttaşlar için saygı duruşu ile başladı.

"15 dakika konuşup sessiz bir şekilde grup toplantısını bitireceğiz" diyerek sözlerine başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında da sert sözler kullandı.

Depremin ilk gününde söylediği "İktidarla hizalanmam" çıkışıyla tepki toplamasına rağmen, aynı çıkışı grup toplantısında da sürdürdü.

"Erdoğan ile siyaset üstü hizalanmayı reddediyorum dedim" diyen Kılıçdaroğlu, " Bugün yapacağım konuşma için uzun uzun düşündüm. Kelimeler kifayetsiz kalıyor" dedi.

https://youtu.be/K-bRquE9pcE

"ARTIK BEN ESKİ BEN OLMAYACAĞIM"

Büyük bir felaket yaşandığının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Haberi aldığımda önce dehşete düştüm. Sonra en iyisi hemen depremin olduğu bölgeye gitmek aklıma geldi. Belediye başkanlarımıza 'kalkın, gidiyoruz' dedim, gittik. Gördüklerim nasıl anlatılır bilmiyorum. Gördüğümüz gerçek olamayacak kadar kabustu. Kadim şehirlerimizde ölümden başka hiçbir şey yoktu. İnsanlar isimleri haykırıyorlardı sokaklarda. Herkes birbirinin adını söyleyemeye çalışıyordu. Düşündüm, bu ülkede her şeyi bölüştüler, acılar hariç! Yarın torunlarım büyüyecek, soracaklar bana, 'Dede en zor zamanlarda sen neredeydin?' Düşünmeye başladım, içimde bir şey koptu. Anladım ki artık ben eski ben olamayacağım" diye konuştu.

Zihniyet değişmedikçe bu sorunlarla hep karşılaşılacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi enkaz altında bırakan düşünce şeklini kökünden kurutmamız lazım. Elbette önce bu düzeni suçlayacağız. Çünkü bu düzeni onlar getirdi. Ama biraz da iğneyi kendimize batırmalıyız. Siyasete girenler kısa sürede zenginleşiyor" diyerek, değişime bu vahşi neoliberal tek adam rejiminden başlayacaklarını söyledi.

"Kayırma bitecek, suistimal bitecek, açgözlülük, rant bitecek" diyen Kılıçdaroğlu, "Her birimiz elimizi taşın altına koyacağız. Önce inanacağız. Birbirimize inanacağız. Adaleti getireceğimize inanacağız, daha iyisini hak ettiğimize inanacağız. Deprem gecesinden beri dayanışma içinde olan onurlu halkımız için inanmak zorundayız. Halkımız için bu ülkeyi yeniden kuracağız. Kural koyacağız, asla çiğnetmeyeceğiz. Artık imar aflarını ağzımıza almayacağız. Kurumlar inşa edeceğiz, tek adamlar asla bu coğrafyada asla olmayacak. Bu düzeni mutlaka değiştireceğiz" dedi.