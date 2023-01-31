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Kılıçdaroğlu: "Alo! Ben Kemal geliyorum!" Yakarım sizleri!

SİYASET 31.01.2023, 14:37
Kılıçdaroğlu: "Alo! Ben Kemal geliyorum!" Yakarım sizleri!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sayıştay'ı uyararak, "İktidara geldiğimizde raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem yakarım sizleri" dedi. İktidara geldiklerinde her kuruşun peşine düşeceklerinin taahhüdünü veren Kılıçdaroğlu, "Mal varlıklarının geri alınması ofisi kuruyoruz. Seçimin ertesi gününde telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda ses duyacaklar: Ben Kemal geliyorum" diye konuştu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada adaylık mesajı verdi.

"Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, 'Ben Kemal, geliyorum.'"

Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat süren konuşmasında, "Benim helalleşeceğim, haksızlık yapılanlardır. Kimse haksızlık yapıldıysa onunla oturup helalleşeceğim. Roboski ile Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ile Soma ile başı kapalı kızlarımıza haksızlık yapıldığı için, biz o dönemde suskun kaldığımızdan dolayı onlarla da helalleşeceğiz" dedi.

SAYIŞTAY'A SESLENDİ: YAKARIM SİZLERİ!

Konuşmasında Sayıştay'a seslenen Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde yazdığınız raporlarda 418 milyar doları görmezsem, görevinizi yerine getirmemişsinizdir demektir. Miletimin önünde açıkça ifade ediyorum raporda görmezsem yakarım sizi!" dedi.

https://youtu.be/n00g4OwjZRc

Kılıçdaroğlu "beşli çete" ile iddialarını yineleyerek, "Beşli çete kisvesiyle Hazine'den götürdükleri paraları tahsil edeceğim çünkü o paralar bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır. Bu çetelerin bir kısmı Erdoğan'dan önce de vardı; o zaman da devletin içindeydiler, her gelen iktidarla hizalanmış, sürekli değişmiş sistemin içinde dalmışar, derinlere mafyaya da yedirmişler, dedikleri gibi, 'Hazineyi kolay kolay soydurmazlar'. Ne kadar karanlık odak varsa hepsini beslemek zorundasın. Nasıl insan satın alınacağı konusunda da uzmanlaronlar; onlarla görüşseydim iktidarın adı değişecek, halkımın sefaleti sürecek yeni bir Erdoğan gelecekti. Peki asıl panik ne zaman başladı? Uzman ekiplerimiz Hazineden çalışanan paranın peşine düştüğü an paniğe kapıldılar. Devletin Hazinesinden çalınan paranın 418 milyar dolar olduğu anlaşılınca karalama kampanyaları, suikast tehditleri gelmeye başladı, Korkutum mu? Hayır, kale gibiyiz, sur gibiyiz asla ve asla geri adım atmayacağız!" diye konuştu.

"Buradan Sayıştay'a seslenmek istiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde yazdığınız raporlarda 418 milyar doları görmezsen, görevinizi yerine getirmemişsinizdir demektir. Miletimin önünde açıkça ifade ediyorum raporda görmezsem yakarım sizi! Beyt'ül-mal'e dokunan yanacaktır" dedi.'

ÇETEMETRE'Yİ TUTACAK!

 
Öte yandan bir taahhütte de bulunan Kılıçdaroğlu, "Temizleme operasyonumdan önce Ankara'ya dev bir ekran kurduracağım adı 'çetemetre' olacak; halktan çalınan ve geri aldığımız her doları halkımız görecek. Kediye köpeğe aldıkları tasmalar için bile Beyt'ül-mal'den bir kuruş çalınmışsa onu da geri alacağım" diye konuştu.

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