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Kılıçdaroğlu: Af için iktidarla konuşmaya hazırım

SİYASET 30.09.2022, 16:26
Kılıçdaroğlu: Af için iktidarla konuşmaya hazırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "kader mahkumları için" af ile ilgili düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazır olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af ile ilgili düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçların kapsam dışı bırakılması gerektiğini belirterek, affın kader mahkumları için olması gerektiğini savundu.

"Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili ikinci bir paylaşım daha yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok" yok diyerek göndermede bulundu.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1575823637617463296

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