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Kılıçdaroğlu: 85 milyonun gözü önünde adalet katledildi!

SİYASET 20.12.2022, 17:51
Kılıçdaroğlu: 85 milyonun gözü önünde adalet katledildi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 lider, 6 genel başkanın bir arada olduğu vurgusunu yaparken, "Hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu davası ile ilgili 85 milyonun gözü önünde adaletin açıkça katledildiğini öne sürdü. İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Daha sonra İmamoğlu ile grup toplantı salonuna geçen Kılıçdaroğlu, konuşmasında, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, herkesin bunun farkında olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, önce demokrasiyi, ardından da hızla büyüme ve kalkınmayı sağlayacaklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, hala 150 bine yakın taşeron işçi bulunduğunu, bunların kadro beklediğini iddia ederek "Karayollarında 17 bin 200 kişi, Devlet Demir Yollarında 6 bin 300 kişi, PTT'de 14 bin 336 kişi, şeker fabrikalarında çalışan taşeron işçiler var. Bunlara da sözüm var. Hiç merak etmeyin. Allah nasip edecek, sizlerin oylarıyla geleceğiz, göreceksiniz. Her biriniz beklemeden kadro sahibi olacaksınız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlü sınavda, "Barbie bebeğin yanındaki sevgilisi kim?", "40 Haramilerin lideri kim?", "Efsane Çeçen liderin adı nedir?", "Myanmar'daki havaalanının adı nedir?" sorularının sorulduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, adaletin peşinde sonuna kadar koşacağını, ülkeye adaleti getireceğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sağlıklı ve düşünen bir toplumun örgütlü bir toplum olduğunu, aynı alanda çalışanların ve aynı hedefe kilitlenenlerin örgütlendiğini söyledi. Örgütlü toplumun, sorunlarını siyasi otoriteye daha hızlı aktaran ve haksızlıklara karşı direnç geliştiren bir toplum olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi yüzde 2 örgütlenme barajı getiriyorlar. Neye göre? Yandaşa göre getiriyorlar, 'acaba bazı sendikaları nasıl elemine ederiz' diye getiriyorlar. 400 bine yakın kamu görevlisi var, oradan haklarını almak istiyorlar. Devlet, kamu çalışanları arasında ayrımcılık yapmaz. Yaparsa herkes farklı şey düşünür. Yüzde 2 barajı getiriyorlar, kanuna koyuyorlar. Aslında daha önce yüzde 1 barajını sözleşmeye koymuşlardı. Danıştaya gidildi, Danıştay 'bu doğru değil' diye iptal etti. Şimdi kanuna getiriyorlar. Hiç endişe etmeyin kanun çıkarsa Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Ama çıkmaması için mücadeleyi yapacağız."

'BARAJLARI YIKACAĞIZ' SLOGANLARI ATILDI

Salondakilerin "El ele vereceğiz, barajları yıkacağız" sloganlarına Kılıçdaroğlu, "Barajları yıkacağız meraklanmayın. Sadece yüzde 2 barajı değil, sarayın koyduğu bütün barajları yıkacağız. Hiç endişe etmeyin." karşılığını verdi.

85 MİLYONUN GÖZÜ ÖNÜNDE ADALETİ AÇIKÇA KATLETTİLER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Erkem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Önce düzmece bir dava açtılar mı? Evet, açtılar. Sonra saray mahkemeye müdahale etti mi? Evet, etti. Aslında çıkmayacak, çıkarılamayacak bir kararı bu mahkemeden çıkardılar mı? Evet, çıkardılar. Her şeyi gizli kapaklı değil, her şeyi alenen yaptılar. Herkesin gözü önünde yaptılar, 85 milyonun gözü önünde adaleti açıkça katlettiler." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İmamoğlu hakkında görevden almayla alakalı sözler sarf ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış. Beyefendiye bakın... Sen kimsin, Ekrem İmamoğlu kim. Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Ekrem İmamoğlu'nun adını ağzına alman için önce ağzını yıkayacaksın. Sen kendini nasıl onunla kıyaslarsın. Sen atamayla gelmişsin, o seçimle gelmiş. Senin ne haltlar işlediğini ben biliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce de Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu size büyük lokmadır, boğazınıza takılır boğulursunuz, boğarız sizi." dedi.

"YANKESİCİ SARAYLAR.. ÇEKİN ARABANIZI, BU KANTAR SİZİ ÇEKMEZ"

İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararından sonra insanların isyan etmeye başladığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Yaşananlardan sonra da döndüler 'ya biz ne yaptık?' dediler. Bunların tek işi var, dezenformasyon. 'Acaba ortalığı nasıl bulandırırız' diye önce 'kafaları karıştıralım' dediler; 'Yok bu bir komplodur' dediler; 'yok öyledir, yok böyledir' dediler... Dikkatleri dağıtmak için 'cambaza bak' oyununu oynadılar. Eskiden şenliklerde cambaz çıkar, gösteri yapar, ondan sonra yankesici milleti soymak için gider yanına 'bak bak, helal olsun cambaza, bak neler yapıyor' derken, o oraya bakarken cebinden parayı çalar... Bunların yaptığı numara aynı ama bu millet cambaz numarasını yemez. Belediye Başkanı'na da sahip çıktı adalete de sahip çıktı. Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcu. Yankesici saraylara sesleniyorum; çekin arabanızı, bu kantar sizi çekmez" diye konuştu.

Türkiye'nin güzel ve büyük bir ülke olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ekibi kurduklarını, parayı bulduklarını; hızla Türkiye'yi büyüteceklerini ve kalkındıracaklarını söyledi.

İMAMOĞLU: KILIÇDAROĞLU'NA MİNNET DUYUYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP TBMM Grup Toplantısının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Grubuna çıktı. İmamoğlu, yaklaşık 10 dakika sonra Kılıçdaroğlu'nun makamından ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına "Genel Başkan'ıma minnet duyuyorum, çok gururlu bir gündü." cevabını verdi.

Basın mensuplarının "Meclis havası nasıldı?" sorusuna, "Genel Başkan'ımı her yerde dinlemek çok keyiflidir." yanıtını veren İmamoğlu, "Saraçhane düğümü çözüldü mü?" sorusu üzerine "Düğüm yoktu ki" yanıtını verdi.

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