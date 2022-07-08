Kılıçdaroğlu 23 Temmuz'da Bursa'da 'Balkan Buluşması'na katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesinin 100. yılı kapsamında Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılmak üzere 23 Temmuz'da Bursa'ya gelecek.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa ziyaretiyle ilgili hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Lozan ve Mübadelenin 99'ncu Yılında Rumeli ve Balkan Buluşması” 23-24 Temmuz tarihlerinde Görükle’de gerçekleştirileceğini belirten Başkan Karaca, buluşmanın ilk günü olan 23 Temmuz günü 18.00'de Görükle Stadyumu'nda düzenlenen açılış organizasyonuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağını ve dernek temsilcilerine hitap edeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun Bursa organizasyonu sonrasında 24 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek 'Milletin Sesi-Balıkesir' mitingine katılmak üzere Balıkesir'e geçeceği bildirildi.