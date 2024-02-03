Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır AK Partiden istifa ettiğini yaptığı sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.BURSA (İGFA) - Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti'den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Tanır şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşerilerim, AK Parti üyeliğimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Öncelikle, Kestelli hemşehrilerimizin hizmetinde olmanın büyük onurunu yaşadığım bu süre boyunca, bize destek ve dualarını esirgemeyen tüm dostlara şükranlarımı sunarım. İnancımıza sahip çıkarak, bir an bile tereddüt etmeden yolundan ayrılmadığımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bizlere olan destekleri ve güveni adına teşekkürlerimi sunuyorum."