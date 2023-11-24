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Kesimoğlu: “Yine sizinle yürümek istiyorum, benimle bu yolculuğa var mısınız?”

SİYASET 24.11.2023, 17:50
Kesimoğlu: “Yine sizinle yürümek istiyorum, benimle bu yolculuğa var mısınız?”

2014 yılından bu yana Kırklareli Belediye Başkanı olarak hizmet eden ve 10 yılda Kırklareli’yi bambaşka bir seviyeye yükselten Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP İl Başkanlığı'nda başvurusu öncesi bir konuşma gerçekleştiren Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli için yeniden yola çıktıklarını belirterek, 2024 yerel seçimlerinde belediye sayısını daha da artıracak olan CHP’deki heyecan ve motivasyonun, sonraki genel seçimlerde de yeşeren umutları hayata geçirmeye vesile olacağını söyledi.

Kesimoğlu, pandemi ve Türkiye’nin yaşadığı derin ekonomik kriz nedeniyle, ilk dönemki koşulların ikinci dönem oluşmadığına vurgu yaparak, bu konuda, kendisini ve belediyeyi sert bir şekilde eleştirenleri, vicdanlı olmaya davet etti.

İkinci dönemde de hiçbir hizmetin aksamadığını, maaşların zamanında ve eksiksiz yatırıldığını, belediyecilikle ilgili işleyişlerin en verimli düzeyde gerçekleştiğini kaydetti.

Kesimoğlu, hem pandemi döneminde, hem de ülkede yaşanan üzücü depremlerde, Kırklareli Belediyesi olarak, tüm imkanlarla vatandaşların yanında olduklarını da sözlerine ekledi.

İller Bankası'ndan gelen payın yarı yarıya kesilmesi, genel ekonomik sıkıntı, karalama kampanyaları ve sayısız zorlukla geçen ikinci dönemde, her şeye rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade eden Kesimoğlu, büyük bir yüreklilik, cesaret ve onurla yeniden aday adayı olduğunu belirterek, "Kırklareli halkına; bu yolculukta benimle var mısınız? Ben yine sizinle yürümek istiyorum. Anketlerdeki karşılığımız yüzde 68,7. Herşey çok güzel olacak” cümlesiyle seslendi.

Kalabalık bir heyet ile parti binasına giden Başkan Kesimoğlu’nu, eşi Sibel Kesimoğlu, CHP Kırklareli milletvekili Fahri Özkan başta olmak üzere, sevenleri ve Kırklareli halkı yalnız bırakmadı.

İl binasına büyük bir coşku ile giriş yapan Kesimoğlu’nu, burada, CHP Kırklareli merkez ilçe başkanı Cevahir Cem Yarım, merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve çok sayıda parti üyesi karşıladı.

Seçimlerin önemli olduğun her zaman söylediklerini belirten Kesimoğlu; “Bu yerel seçimlerin de, Türkiye’nin her geçen gün bataklığın merkezine doğru gittiği koşulları yaşadığımız bugünlerde, apayrı bir önemi var. ‘Yeniden suyu ısıt, çayı demle, yola çıkıyoruz’ şiarıyla yeniden yola çıkıyoruz. Elimiz çok güçlü. Heyecanlıyız. Coşku doluyuz. Partimize yeni bir heyecan, yeni bir soluk ve hak ettiğimiz değişim de geldi. Aynı heyecanı halkımızda da görüyoruz. Bu yerel seçimlerde varolanları koruyacağımız gibi, başka belediyeleri de kazanacağız. O moralle, motivasyonla, kararlılıkla, arkasından gelecek olan seçimlerde de, bugüne kadarki yeşermeye yüz tutan umutları hayata geçireceğiz” dedi.

Kesimoğlu şunları kaydetti:

“10 yıldır belediye başkanıyım. İnanın çok zor koşullarda görev yaptık. İlk 5 yılda koşullar da uygundu. Güzel şeyler hayata geçirdik. Onur abidesi sayabileceğimiz hizmetler şehrimize katkı sunmaya devam ediyor. Diyorlar ki ‘Kesimoğlu bir şey yapmadı’. Elimizi vicdanımıza koyalım. 2019 seçimini yaşadık. Hemen ardından Covid geldi. İnsanların hayat şartları, beklentileri, özlemleri değişti. İnsanlar yan yana bile gelemediler. Arkasından ekonomik kriz zirve yaptı. Ve biz bu süreç içerisinde ‘suları akıtıp, çöpleri toplayıp, maaşları zamanında tam ve eksiksiz verdiysek, bu ay başarılıyız’ dedik. Vatandaş devlete olan yükümlülüğünü yerine getiremiyor. Çünkü parası yok. Vergi veremiyor. Dolayısıyla devletin gelirleri azalıyor. Devlet gelirlerinden belediyelere ayrılan pay düşüyor. O pay da, bize gelene kadar kuşa dönüyor. Bir bakıyoruz payımızı yüzde 50 kesmişler. Bizim en büyük gelirimiz iller bankası payı. Oradan da beklediğimiz payın yarısı gelirse çarkları nasıl döndüreceğiz? Hangi parayla yatırım yapacağız? Ben bunun yorumunu, hepinizin vicdanlarına bırakıyorum.”

Bu süreçte haksız yere soruşturmalar geçirdiklerini, haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen Kesimoğlu; “Ama bizim alnımız her zaman bulutlarda. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabın tarafı olmadık. Çok şükür açılan bir dava da yok. Yürütülen bir soruşturma da. Ben 25 yıldır kendi adıma siyaset yapıyorum. Her anlamda, veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. Ancak beni eleştirmek isteyenler er meydanına buyursunlar. Ben, açık alnımla, yine sizlerin karşısındayım ve aday adayı olduğumu büyük bir yüreklilikle, cesaretle, onurla ortaya koyuyorum” dedi.

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